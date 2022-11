ஒரு பிரியாணிக்கு போரா? கொஞ்சம் கேட்ட மனைவி.. தீவைத்து எரித்த கணவன்! இப்போ கணவனும் பலி! என்னாச்சு?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் தனியாக பிரியாணி வாங்கி வந்து சாப்பிட்ட கணவனிடம் தனக்கும் கொஞ்சம் தருமாறு கேட்ட மனைவி எரித்து கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், மனைவி கட்டிப்பிடித்ததால் காயம் அடைந்து சிகிச்சை பெற்று வந்த கணவனும் பலியான சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

பிரியாணி எல்லோருக்கும் பிடித்தமான உணவு வகை என்பது உண்மைதான் பிரியாணியால் சில நேரங்களில் பிரச்சனைகளும் ஏற்பட்டிருக்கிறது. காதணி விழா போன்ற விருந்துகளில் அப்படி நடப்பது சகஜம்.

ஆனால் பிரியாணி காரணமாக ஒரு குடும்பமே உயிரிழந்திருப்பதை உங்களால் நம்ப முடிகிறதா?. நம்பித்தான் ஆக வேண்டும் சென்னையில் தான் அப்படி ஒரு கொடூர சம்பவம் அரங்கேறி இருக்கிறது.

அயனாவரத்தில் அதிர்ச்சி! பட்டப்பகலில் பிரியாணி கடைக்குள் புகுந்து உரிமையாளர் படுகொலை

English summary

In Chennai, the wife was burnt to death after asking her husband to give some biryani to her, while the husband who was receiving treatment after being injured by his wife's hug has caused a shock.