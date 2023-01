2015 சென்னை வெள்ளம் நினைவிருக்கா? பசிபிக் கடலில் உருவாகும் புதிய 'எல் நினோ'.. ஏன் முக்கியம்?

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: கடந்த 2019ம் ஆண்டு உலகம் முழுவதும் ஏற்பட்ட எதிர்பாராத வானிலை மாற்றத்திற்கு 'எல் நினோ' விளைவு காரணமாக இருந்த நிலையில், மீண்டும் இந்த ஆண்டு 'எல் நினோ' காரணமாக உலகம் கடுமையான வானிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ளும் என்று ஆய்வாளர்கள் எச்சரித்துள்ளனர். மேலும், இந்த ஆண்டு மட்டும் உலகின் வெப்பநிலை சுமார் 1.5 டிகிரி வரை உயரக்கூடும் எனவும் இதன் தாக்கம் இந்தியாவிலும் எதிரொலிக்கும் என்றும் ஆய்வாளர்கள் கூறியுள்ளனர்.

வானிலை செய்திகளை ஆர்வத்துடன் படிப்பவர்களுக்கு 'எல் நினோ' எனும் பெயர் அடிக்கடி தட்டுப்பட்டிருக்கும். அதாவது இந்த உலகம் 71 சதவிகிதம் தண்ணீரால் நிரம்பியது. மீதமுள்ள 29 சதவிகிதம்தான் நிலப்பரப்பாக இருக்கிறது. இந்நிலையில், இந்த நீர் நிலையில் ஏற்படும் சிறிய மாற்றங்கள் கூட 29 சதவிகித நிலப்பரப்பில் பெரிய அளவில் எதிரொலிக்கும். இந்த 71% நீர் பரப்பில் மிகப்பெரிய நீர்நிலை பசிபிக் பெருங்கடல்தான்.

உலகம் முழுவதும் உள்ள நீர் நிலைகளில் சுமார் 50.1 சதவிகிதத்தை இந்த பெருங்கடல் தன்னகத்தே கொண்டிருக்கிறது. இந்த பெருங்கடலில் கிழக்கிலிருந்து சூடான காற்று மேற்று நோக்கி வீசிக்கொண்டிருக்கும். அதேபோல மேற்கிலிருந்து குளிர்ந்த காற்று மேலெழும். இது இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று மோதும் போது இரண்டும் சமநிலையடைந்து மழைப்பொழிவை உலகம் முழுவதும் சீராக வைத்திருக்கும்.

மோடி விழாவில் திருக்குறளை மறந்த மத்திய அமைச்சர் எல் முருகன்! அடுத்த நடந்தது என்ன?

English summary

While the 'El Nino' effect was responsible for the unexpected weather changes across the world in 2019, analysts have warned that the world will face severe weather changes due to 'El Nino' again this year. Also, this year alone, the global temperature may rise by around 1.5 degrees and the impact will reverberate in India as well, analysts have said.