Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து குணமடைந்த ஒரு மாத குழந்தை.. டாக்டர்கள் மகிழ்ச்சி!

சென்னை: சென்னையில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மாத குழந்தை கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்துள்ளது. ஓமிக்ரான் வைரஸ் காரணமாக இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. தினமும் 3,00,000-க்கும் மேற்பட்ட பாதிப்புகள் பதிவாகி வருகின்றன.

இந்த கொரோனா 3-வது அலை குழந்தைகளை அதிக அளவில் பாதித்து வருவதுதான் மிகவும் கவலையளிக்கும் விஷயமாக உள்ளது. இந்த நிலையில்தான் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மாத குழந்தை வெற்றிகரமாக கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்துள்ளது.

English summary

A one-month-old baby affected by corona in Chennai has recovered from corona. Corona 3rd wave is affecting more and more children. The incidence of corona in India is increasing due to the omicron virus