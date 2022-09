சென்னை ஏர்போர்ட்டில் பரபரப்பு.. திடீரென விழுந்து துடித்த பயணி.. சட்டென வந்த போலீஸ்.. அடுத்து அதிசயம்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தில் மாரடைப்பால் மயங்கி விழுந்த நபருக்கு CPR உதவி அளித்து அவரை பாதுகாப்பு படை போலீசார் ஒருவர் காப்பாற்றியுள்ள சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பொதுவாக மாரடைப்பு, மின்சாரம் தாக்கியதால் மயக்கம், நீரில் மூழ்கியதால் மயக்கம் உள்ளிட்ட நிலைகளில் சிபிஆர் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.

இதன் மூலம் மயக்கமடைந்தவர்களை எளிதாக அந்நிலையிலிருந்து நம்மால் மீட்டுவிட முடியும். அப்படியொரு அதிசய சம்பவம்தான் சென்னை விமான நிலையத்தில் நடந்துள்ளது.

English summary

A security force policeman rescued a man who fainted due to a heart attack at the Chennai airport by giving CPR. CPR is commonly used in cases of cardiac arrest, electrocution, and drowning. By this we can easily rescue the fainted from that state. One such incident happened at Chennai airport.