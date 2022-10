மாதவரத்தில் காதலன் ஏமாற்றியதால் இளம்பெண் தற்கொலை.. 'காதலனை ஒன்றும் செய்யாதீர்கள்'..உருக்கமான வீடியோ

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சென்னை மாதவரம் அருகே 5 ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்தநிலையில், காதலன் திடீரென ஏமாற்றியதால் இளம்பெண் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ளார். தற்கொலைக்கு முன்பு இளம்பெண் வெளியிட்ட வீடியோவில், 'இதற்காக காதலனை எதுவும் செய்ய வேண்டாம்' என கூறியுள்ளார்.

சென்னை மாதவரம் அருகே உள்ள சின்ன மாத்தூர் பாரதி நகர் தெருவை சேர்ந்தவர் டேனியல் ராஜா. டேனியல் ராஜா அங்குள்ள பகுதியில் பெயிண்டிங் தொழில் செய்து வருகிறார்

இவருக்கு ஏஞ்சல் என்ற மகளும் ரூபன் என்ற மகனும் உண்டு. ஏஞ்சல் தன் எதிர் வீட்டு இளைஞர் தனுஷ் என்பவரை காதலித்து வந்துள்ளார்.

காலையில் நல்லாதான் இருந்தது.. திடீரென படபடவென பெய்த கனமழை.. கூலிங்கான சென்னை!

English summary

A young woman committed suicide by hanging herself after her lover suddenly cheated on her after being in love for 5 years near Madhavaram, Chennai.