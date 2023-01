"கோடை காலம்" விரைவில் வருகிறது ஆவின் கூல் டிரிங்ஸ்.. ஆய்வுப் பணிகள் பற்றி அமைச்சர் நாசர் தகவல்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: கோடை காலம் வருவதால் ஆவின் நிறுவனம் சார்பாக கூல் டிரிங்ஸ் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளதாக அமைச்சர் நாசர் தெரிவித்துள்ளார். ஆவின் கூல் டிரிங்ஸ் தயாரிப்பதற்கான ஆய்வு பணிகள் நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும், விரைவில் அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் என்றும் அமைச்சர் நாசர் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்றது முதல் அனைத்து துறைகளிலும் சமமான வளர்ச்சியை இலக்காக கொண்டு பயணப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் பால்வளத்துறை சார்பாக ஆவினில் அடுத்தடுத்த தயாரிப்புகள் உற்பத்தி செய்து வெளியிடப்பட்டு வருகிறது.

அண்மையில் ஆவினின் புதிய தயாரிப்புகளான பலாப்பழம் ஐஸ்கிரீம், வெள்ளை சாக்லேட், குளிர்ந்த காபி, பட்டர் சிப்லெட்கள், பாசுண்டி, ஆவின் ஹெல்த் மிக்ஸ், பதப்படுத்தப்பட்ட சீஸ், வேகவைத்த தயிர், ஆவின் பால் பிஸ்கட் மற்றும் ஆவின் வெண்ணெய் முறுக்கு ஆகியவை தயாரிக்கப்பட்டு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.

English summary

As summer season is coming, Minister Nasar has said that cool drinks are going to be introduced on behalf of Aavin. Minister Nasser has said that research work is being done for the production of Aavin Cool Drinks and an announcement will be made soon.