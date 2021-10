யூடியூபர் அபிஷேக் ராஜாவுக்கு நாக்கில் சனி!.. சரவணனை போல் பிக்பாஸிலிருந்து வெளியேற்றப்படுவாரா?

Chennai

சென்னை: பிக்பாஸ் போட்டியாளரும் யூடியூபருமான அபிஷேக் ராஜா மத உணர்வுகளை புண்படுத்தும் வகையில் பேசுவதால் அவர் அந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து வெளியேற்றப்படுவாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியில் மொத்தம் 18 போட்டியாளர்கள் உள்ளனர். 100 நாட்கள் இவர்கள் தங்கியிருக்க வேண்டும். கடைசியாக மக்கள் ஆதரவுடன் தங்கும் ஒரு போட்டியாளருக்கு வெற்றிக் கோப்பையும் 50 லட்சம் பணமும் வழங்கப்படும்.

இந்த சீசனில் நிறைய பெண் போட்டியாளர்கள் உள்ளார்கள். இவர்களில் மாடல்கள், யூடியூபர்கள், நாடகக் கலைஞர்கள், நாட்டுப்புற பாடகி, ஆங்கர், நடிகர், நடிகைகள் என பலதரப்பட்டோர் உள்ளனர்.

You Tuber Abishek Raaja will be get eliminated from Biggboss as he is talking about religious matters?