சுதந்திர தேவி கண்ணீர் விடுகிறாள்! அமெரிக்காவில் கருக்கலைப்பிற்கு தடை.. பொங்கி எழுந்த ப. சிதம்பரம்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அமெரிக்காவில் கருக்கலைப்பு சட்ட பூர்வமானது இல்லை என்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கி உள்ளது. அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பை காங்கிரஸ் மூத்த எம்பி ப. சிதம்பரம் இதை கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

அமெரிக்காவில் கருக்கலைப்பு சட்ட பூர்வமானது இல்லை என்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கி உள்ளது. கடந்த 50 வருடமாக அங்கு கருக்கலைப்பிற்கு ஆதரவாக இருந்த ரோ vs வேட் என்ற வழக்கின் தீர்ப்பை ரத்து செய்து, கருக்கலைப்பிற்கு அரசியலைப்பில் இடம் இல்லை என்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கி உள்ளது.

அமெரிக்க பெண்கள் இடையே இந்த தீர்ப்பு கடும் விமர்சனங்களை சந்தித்து வருகிறது. இந்த தீர்ப்பு காரணமாக அமெரிக்காவில் உள்ள 50 மாகாணங்களில் பெரும்பான்மையான மாகாணங்களில் கருக்கலைப்பு தடை செய்யப்பட வாய்ப்புகள் உள்ளன.

