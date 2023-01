இல்லாத மதுரை எய்ம்ஸ்.. இன்று முதல் நிர்வாக கூட்டம்! அட ஏபிவிபி சுப்பையா இருக்காரே -யார் தெரியுதா?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுமானப் பணிகள் எப்போது தொடங்கி முடிக்கப்பட்டு மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என்ற கேள்வி மக்கள் மனதில் தொடர்ந்து இருந்து வரும் நிலையில், இன்று மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் முதல் நிர்வாகக்குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற இருக்கிறது. இதில் பங்கேற்பவர்கள் பட்டியலில் ஏபிவிபி முன்னாள் நிர்வாகி சுப்பையா சண்முகம் பெயர் இடம்பெற்று இருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தமிழ்நாடு மக்களின் பல ஆண்டுகாலம் கோரிக்கையாக இருந்து வரும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கான அடிக்கல்லை பிரதமர் நரேந்திர மோடி மதுரை மாவட்டம் தோப்பூரில் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு நாட்டினார்.

தோப்பூரில் 224.24 ஏக்கர் பரப்பளவில் உயர் மருத்துவ வசதிகள் கொண்ட மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை 750 ஏக்கர் படுக்கைகளுடன் அமைக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டது.

