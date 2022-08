கலைஞர்..எம்ஜிஆர்.. உதயநிதி! நீங்க எங்க போவீங்கனு தெரியும்! சந்தோசம்தான்! மேடையில் ஆனந்தமான ஆனந்தராஜ்

Chennai

சென்னை : கலைஞர், எம்ஜிஆர், ஜெயலிதாவுக்கு பிறகு திரைத்துறையிலிருந்து தமிழகத்தை ஆளப்போவது உதயநிதி தான் எனவும், ஒரு கலைஞனின் கையில் தமிழகம் இருப்பது எங்களுக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சி என கோப்ரா ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய நடிகர் ஆனந்தராஜ் கூறியுள்ளது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

2018ஆம் ஆண்டு வெளியான இமைக்கா நொடிகள் மூலம் தமிழ் திரை உலகில் இயக்குனராக அறிமுகமான அஜய் ஞானமுத்து தற்போது சீயான் விக்ரம் நடிப்பில் கோப்ரா திரைப்படத்தை இயக்கியிருக்கிறார்.

ஆக்சன் திரில்லர் ஜானரில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த படம் நடிகர் விக்ரமின் 58 வது திரைப்படமாகும். இந்த படத்தில் நடிகர் விக்ரமுடன் ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி, முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் இர்பான் பதான், மிருனாளினி ரவி, மியா ஜார்ஜ் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் நடித்துள்ளனர்.

