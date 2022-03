வளர்ந்த மாநிலம் என்றால் பொங்கல் பரிசு எதற்கு? இலவச பேருந்து எதற்கு ? கேள்வி எழுப்பும் மநீம கமல்ஹாசன்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகம் வளர்ந்த மாநிலம் என்றால் பொங்கல் பரிசு எதற்கு? மகளிர்க்கான இலவச பேருந்து எதற்கு? வறுமை ஒழிக்கும் 100 நாள் ஊரக வளர்ச்சித் திட்டம் எதற்கு ? என நடிகரும் மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவருமான கமல்ஹாசன் அடுக்கடுக்காய் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "சட்டசபையில் நிதிநிலை அறிக்கை மீதான பொது விவாதத்திற்கு பதில் உரை வழங்கிய அமைச்சர் பி.டி.ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தமிழ்நாடு ஏழை மாநிலம் அல்ல, வளர்ந்த மாநிலம் என்பதையே பல்வேறு ஆய்வுகள் காட்டுவதாக தெரிவித்தார்.

எந்த ஏழை நாட்டிலும் 52 சதவீதத்துக்கு மேற்பட்ட இளைஞர்கள் கல்லூரியில் போய் சேர மாட்டார்கள், 90 சதவீதம் குடும்பங்களுக்கு மேல் செல்போன் வைத்திருக்கிறார்கள், 75 சதவீதம் குடும்பங்களுக்கு மேல் சொந்த வீட்டில் வசிக்கிறார்கள்.

English summary

If Tamil Nadu is a developed state then why Pongal gift? Why a free bus for women? questioned by actor and the leader of makkal needhi maiam kamal haasan