தேவையில்லாமல் சீண்டப்பட்ட விஜய்.. இப்போ பாருங்க.. அத்தனை கட்சியும் ஓடி வந்து சப்போர்ட்.. வேற லெவல்

சென்னை: "நம்ம தளபதி விஜய்க்கு தமிழ்நாடு அரசியல் வட்டாரத்தில் இவ்வளவு ஆதரவா.." என்ற மகிழ்ச்சியில் திக்குமுக்காடிப் போய் இருக்கிறார்கள் ரசிகர்கள்.

இங்கிலாந்து நாட்டிலிருந்து 2012ம் ஆண்டு இறக்குமதி செய்த ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காருக்கு வரிவிலக்கு கேட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகிய நிலையில் சமீபத்தில் அந்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. முதல்வரின் நிவாரண நிதிக்கு, விஜய், ஒரு லட்சம் ரூபாய் செலுத்த வேண்டும் என்று அபராதம் விதித்தார் நீதிபதி.

இதையடுத்து நடிகர் விஜய்க்கு எதிரான மனநிலை கொண்டவர்கள், டுவிட்டர் தளத்தில் "வரி கட்டுங்க விஜய்" என்ற பெயரில் டேக் டிரெண்ட் செய்தனர்.

