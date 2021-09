எனக்கும் விஜய்க்கும்தான் பிரச்சினை... அம்மா ஷோபாவிடம் மனக்கசப்பு இல்லை - எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் வீடியோ

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: எனக்கும் விஜய்க்கும் இன்றைக்கு பிரச்சினை இருப்பது உண்மைதான் என்று இயக்குநர் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் கூறியுள்ளார். அவரது அம்மா ஷோபாவிற்கும் விஜய்க்கும் எந்த பிரச்சினையும் மனக்கசப்பும் இல்லை என்று வீடியோ மூலம் தெரிவித்துள்ளார்.

வார இதழ் ஒன்றில் வெளியான பேட்டியில் தான் சொல்லாத தகவல் வெளியாகி இருப்பதாகவும் கூறியுள்ள எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர், தானும் தனது மனைவியும் விஜய் வீட்டிற்கு வெளியே காரில் காத்திருந்ததாகவும், விஜய் தனது அம்மா ஷோபாவை மட்டுமே வீட்டிற்கு உள்ளே விஜய் அழைத்ததாகவும் வெளியான தகவலில் உண்மையில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

இயக்குநராக இருந்த எஸ். ஏ. சந்திரசேகர் தனது மகன் விஜய்யை தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகம் செய்தார். அவர் வெற்றிகரமான கதாநாயகனாக உருவெடுப்பதற்கு முழு முதற்காரணம் அவரது தந்தை எஸ்.ஏ சந்திரசேகர்தான்.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல்: தமிழக தேர்தல் ஆணையத்துக்கு 4 மாதம் அவகாசம் வழங்கியது உச்சநீதிமன்றம்!

விஜய்க்கு ரசிகர் மன்றத்தை தொடங்கி அதை மக்கள் இயக்கமாக மாற்றியது வரை அனைத்திலும் நடிகர் விஜய்யின் தந்தையான எஸ் ஏ சந்திரசேகருக்கு முழு பங்கு உள்ளது.

English summary

Actor Vijay's father SA Chandrasekhar said that it is true that I also have a problem with Vijay and I do not deny it. At the same time, he said that there was no bitterness between Vijay and his mother Shoba.