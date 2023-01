"பெண்ணுக்கு அவமரியாதை.." வெகுண்டெழுந்த காயத்ரி ரகுராம்.. சென்னை டூ கன்னியாகுமரிக்கு நடைபயணம்

Chennai

சென்னை: பாஜகவை கண்டித்து ஜனவரி 27ம் தேதி முதல் சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை நடைபயணம் மேற்கொள்ள உள்ளதாக நடிகை காயத்ரி ரகுராம் அறிவித்துள்ளார். பாஜகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட காயத்ரி ரகுராம், அக்கட்சியில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை என்றும், வார் ரூம் மூலம் அண்ணாமலை அரசியல் செய்து வருவதாக குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.

தமிழக பாஜகவின் வெளிநாடு மற்றும் அண்டை மாநில தமிழ் வளர்ச்சி பிரிவின் மாநில தலைவர் பொறுப்பு வகித்து வந்தவர் நடிகை காயத்ரி ரகுராம். இவர் கட்சியின் கட்டுப்பாட்டை மீறி கட்சிக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் செயல்களில் ஈடுபட்டதாக கூறி 6 மாதத்துக்கு இடைநீக்கம் செய்யப்படுவதாக தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அறிவிப்பு வெளியிட்டார்.

இதனைத் தொடர்ந்து "பாஜகவில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை" என்று கூறி பாஜகவில் இருந்து கனத்த இதயத்துடன் விலகுவதாக நடிகை காயத்ரி ரகுராம் அறிவித்தார். அதுமட்டுமல்லாமல் கடந்த சில மாதங்களாக ஹனி டிராப் குறித்து ஊடகங்களில் பேசப்படுகிறது. இது பெண்களுக்கு மிக அபாயகரமான விஷயம் என்றும் குற்றம்சாட்டினார்.

Actress Gayathri Raghuram has announced that she will walk from Chennai to Kanyakumari from January 27 to condemn the BJP. Gayathri Raghuram expelled from the BJP, and she alleged that there is no security for women in the party.