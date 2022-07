தலைமைப் பதவியா? நான் மூன்றாந்தர அரசியல்வாதி இல்லை.. ‘ஆடியோ’வால் பொங்கித்தீர்த்த கே.பி.முனுசாமி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : துரோகம் செய்து தலைமையைப் பிடிக்கும் மூன்றாந்தர அரசியல்வாதியாக எப்போதுமே இருந்ததில்லை, இருக்கவும் மாட்டேன் என முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி.முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோரை ஏற்றுக்கொண்டது போல இறுதிவரை பொதுச் செயலாளராக பொறுப்பேற்றுள்ள எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு விசுவாசமாகச் செயல்படுவேன் என முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

கே.பி.முனுசாமி பற்றி முன்னாள் அமைச்சர் பொன்னையன் பேசியதாக வெளியான ஆடியோவால் பரபரப்பு ஏற்பட்ட நிலையில், அதுகுறித்து விளக்கம் அளித்துள்ளார் கே.பி.முனுசாமி.

அவருக்கு வயசு அதிகம்.. ஒண்ணும் சொல்ல விரும்பல.. பொன்னையன் ஆடியோ பற்றி பேசிய சி.வி.சண்முகம்!

English summary

Former minister KP Munusamy has said that he will act loyally to Edappadi Palaniswami, who has taken over as general secretary till the end, just like he accepted MGR and Jayalalitha.