ஓபிஎஸ் பெயர் புறக்கணிப்பு! அண்ணன் என புகழப்பட்ட இபிஎஸ்! வளர்மதியின் வரவேற்புரையில் நடந்தது என்ன?

சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று நடந்த நிலையில் வரவேற்புரை ஆற்றிய முன்னாள் அமைச்சர் வளர்மதி, எடப்பாடி பழனிச்சாமியை அண்ணன் எனக்கூறி அவரது அனைத்து பதவிகளையும் கூறிய நிலையில் ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் பெயரை குறிப்பிடாமல் புறக்கணித்தார்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பூதாகரமாக வெடித்தது. இந்நிலையில் தான் அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் சென்னை வானகரத்தில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் இன்று நடந்தது.

கூச்சல் குழப்பம், தீர்மானங்கள் நிராகரிப்பு, ஒற்றை தலைமை கோஷம், கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பு வெளிநடப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு களேபரங்களுடன் பொதுக்குழு கூட்டம் முடிவடைந்தது. இந்த கூட்டத்தில் எந்த முக்கிய முடிவுகளும் எடுக்கப்படவில்லை.

நிச்சயமாக 'தலைவர்’ வருவார்..! ஓபிஎஸ்சை மேடையில் வைத்தபடி.. ஆவேசமாக பேசிய வளர்மதி!

Addressing the ADMK general counsel meeting today, former minister Valarmati didnot mentioning the name of O Panneerselvam while she called Edappadi Palanisamy as a brother and mentioning all his held post.