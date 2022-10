எதிர்க்கட்சி பாஜகவா? அண்ணாமலை கருத்துக்கு நிருபர்கள் பெயரை சொல்லி ஜெயக்குமார் சொன்ன ‘சுளீர்’ பதில்!

Chennai

சென்னை : உண்மையான எதிர்க்கட்சியாக பாஜக தான் செயல்படுகிறது என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறிய நிலையில், அண்ணாமலை ஆயிரம் சொல்வார், உண்மையான எதிர்க்கட்சி யார் என்று மக்களுக்கு தெரியும் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

எந்தக் கட்சியாக இருந்தாலும் தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக் கொள்ளத்தான் பார்ப்பார்கள். ஆனால், மக்கள் தான் இறுதி நீதிபதிகள் என ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜகவினர் திமுக அரசுக்கு பல்வேறு போராட்டங்கள், ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்தியதால், அவர்களே எதிர்க்கட்சி போல செயல்படுவதாக கூறி வந்தனர். அதிமுக - பாஜக இரு கட்சிகள் இடையே, தமிழகத்தில் எதிர்க்கட்சியாகச் செயல்படுவது யார் என்பதில் கருத்து மோதல் தொடர்ந்து வருகிறது.

Responding to a question about BJP state president Annamalai saying that BJP works as an opposition party in tamil nadu, former AIADMK minister Jayakumar said, "Annamalai say 1000 words. Everyone knows who the real opposition is.”