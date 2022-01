பாஜகவுடன் கூட்டணி தேவையில்லை! அதிமுக அமைப்புச் செயலாளர் வீசிய புது குண்டு!

Chennai

நெல்லை: நெல்லை மாவட்டம் திசையன்விளை பேரூராட்சியில் அதிமுக நிர்வாகிகளிடையே பேசிய அக்கட்சியின் அமைப்புச் செயலாளர் ஏ.கே.சீனிவாசன், பாஜகவுடன் கூட்டணி தேவையில்லை எனக் கூறி அதிரவைத்திருக்கிறார்.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், அதிமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஒருவரே இவ்வாறு கூறியிருப்பது அரசியலில் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

இதனிடையே திசையன்விளை பேரூராட்சியில் உள்ள 18 வார்டுகளிலும் இரட்டை இலை சின்னத்தில் அதிமுக வேட்பாளர்கள் தான் போட்டியிடுவார்கள் என திட்டவட்டமாக அந்த கூட்டத்தில் ஏ.கே.சீனிவாசன் கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Admk organization secretary A.k.Srinivasan says, There is no need for an alliance with the BJP