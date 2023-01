ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இணைப்புக்கு பாலம்? அதிமுக தலைமையுடன் சசிகலா சந்திப்பா? தமிழ்மகன் உசேன் சொன்ன பதில்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சசிகலா அதிமுக தலைவர்களைச் சந்திக்க உள்ளதாக சொல்லிக்கொண்டு இருப்பது கேலிக்கூத்து எனவும், நிச்சயமாக அது நடைபெறுவதற்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்லை எனவும் ஈபிஎஸ் ஆதரவாளரான அதிமுக அவைத் தலைவர் தமிழ்மகன் உசேன் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவின் தலைமைப் பதவியைக் கைப்பற்றுவதில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும், ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கும் இடையே 6 மாதங்களுக்கும் மேலாக மோதல் நீடித்துக்கொண்டிருக்கும் நிலையில், சசிகலாவும் தன் பங்குக்கு அவ்வப்போது புயலைக் கிளப்பி வருகிறார்.

அதிமுகவை இணைக்கும் வேலையில் ஈடுபடுவேன், ஓ.பன்னீர்செல்வம் - எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோரை விரைவில் சந்தித்துப் பேசி கட்சியை இணைப்பேன் என்று தெரிவித்தார்.

English summary

Sasikala's claim that she is going to meet AIADMK chief is a farce and there is certainly no chance of that happening, AIADMK Presidium Chairman Tamilmagan Hussain said.