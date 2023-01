தொண்டர்களுக்கு கையசைத்து.. புத்தாண்டுக்கு வாழ்த்திய விஜயகாந்த்.. பார்த்ததும் ஆரவாரம்செய்த தொண்டர்கள்

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: நீண்ட நாட்களுக்கு பின் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் தொண்டர்களை சந்தித்துள்ளார். தேமுதிக தலைமை அலுவலகம் வந்த விஜயகாந்த், தொண்டர்களை நோக்கி கையசைத்து புத்தாண்டு வாழ்த்து தெரிவித்தார். விஜயகாந்தை பார்த்ததும் தொண்டர்கள் ஆரவாரம் செய்தனர்.

முன்னாள் முதலமைச்சர்களான கருணாநிதி, ஜெயலலிதா ஆகியோர் தீவிர அரசியலில் இருந்த போதே அரசியலில் கால் பதித்து பலரின் கவனத்தை ஈர்த்தவர் விஜயகாந்த். இவரது தலைமையில் தேமுதிக பல்வேறு தேர்தல்களில் தொடர்ந்து வெற்றியை பெற்று வந்தது.

ஆனால் 2016ம் ஆண்டு தேர்தலுக்கு பின் உடல்நிலை மோசமடைந்ததால், தீவிர அரசியலில் ஈடுபட முடியாமல் விஜயகாந்த் தவித்து வந்தார். வெளிநாடுகளில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டும், விஜயகாந்தை மீண்டும் பழைய மாதிரி பார்க்க முடியவில்லை.

தொடர்ந்து விஜயகாந்த் மருத்துவ சிகிச்சை எடுத்து வந்ததால், தொண்டர்களை சந்திக்காமல் இருந்து வந்தார். அதை தொடர்ந்து நடைபெற்ற 2019 மக்களவைத் தேர்தல், 2021 சட்டசபைத் தேர்தல்களிலும் விஜயகாந்தை அதிகம் பார்க்க முடியவில்லை. அடிக்கடி உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு வருவதால் அவர் வீட்டிலேயே முடங்கினார். அவரது மனைவி மற்றும் மகன் கட்சிப்பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

English summary

After a long time, DMDK leader Vijayakanth has met the supporters. Vijayakanth, who reached the DMDK head office, waved at the volunteers and wished them a happy New Year.