பள்ளி மாணவனுடன் பழக்கம்.. மகளையே மிரட்டி பலாத்காரம் செய்து கர்ப்பமாக்கிய தந்தை..ஷாக்கில் சென்னை

Chennai

சென்னை: சென்னையில் 10ம் வகுப்பு மாணவனுடன் பழகியதை அறிந்து 13 வயது நிரம்பிய 9ம் வகுப்பு படிக்கும் சொந்த மகளையே குடிபோதையில் தந்தையே தொடர்ந்து பலாத்காரம் செய்து 8 மாத கர்ப்பிணியாக்கிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சென்னை திருவொற்றியூரை சேர்ந்தவர் 13 வயது சிறுமி. இவர் 9 ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். இந்நிலையில் சமீபத்தில் சிறுமிக்கு உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டது.

இதைடுத்து சிறுமியை அவரது தாய் அருகே உள்ள டாக்டரிடம் அழைத்து சென்றார். உடலில் ரத்தம் குறைவாக இருப்பதாக டாக்டர் தெரிவித்தார்.

In Chennai, the father raped his 13-year-old 9th-year-old daughter after knowing that she had an affair with a 10th-year student and made her 8 months pregnant.