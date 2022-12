அமைச்சரான கையோடு உடனே ‛வீடியோகால்’.. யாருக்கு தெரியுமா? ஆளுநர் மாளிகையில் உதயநிதியின் பாசம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சராக இன்று பதவியேற்றார். இதையடுத்து அவர் ஆளுநர் மாளிகையில் இருந்தபடியே ‛வீடியோ கால்' செய்து பாசத்தோடு பேசினார். அவர் யாரிடம் பேசினார் என்பது பற்றிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டு நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தது. முதலமைச்சராக ஸ்டாலின் செயல்பட்டு வருகிறார்.

இவரது அமைச்சரவையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுடன் சேர்ந்து மொத்தம் 34 அமைச்சர்கள் இருந்தனர். கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக அமைச்சரவையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பெரிய அளவில் மாற்றம் செய்யவில்லை.

English summary

Udhayanidhi Stalin took oath as Minister today. After that, he made a 'video call' while he was in the Governor's House and spoke with affection. The information about who he spoke to is out.