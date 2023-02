உச்சநீதிமன்ற உத்தரவால் ஈபிஎஸ் புதுதிட்டம்.. ஈரோடு கிழக்கு வேட்பாளர் தேர்வுக்கு மாற்றுவழி! என்னவாம்?

ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி வேட்பாளர் தேர்வு தொடர்பாக உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பையொட்டி பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்ப முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தல் வேட்பாளரை அதிமுக பொதுக்குழு மூலம் தேர்வு செய்யலாம் என உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. ஆனால் பொதுக்குழு கூட்ட போதிய காலஅவகாசம் இல்லாத நிலையில் வேட்பாளர் தேர்வு செய்ய எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு புதிய திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அதன்படி பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பவும்,பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் ஒப்புதல் அளிக்கும் வேட்பாளரை தேர்வு செய்து திங்கட்கிழமை தேர்தல் ஆணையத்தில் சமர்பிக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் எழுந்த நிலையில் பொதுக்குழு மூலம் கட்சியின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி செயல்பட்டு வருகிறார். ஓ பன்னீர் செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டனர். தற்போது அவர்கள் தனி அணியாக உள்ளனர்.

ஜூலை 11 பொதுக்குழு முடிவை எதிர்த்து ஓ பன்னீர் செல்வம் தரப்பு உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது. இதில் தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்ட நிலையில் தான் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. இதில் அதிமுக. எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் அணி தனித்தனி வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளனர்.

English summary

The Supreme Court has said that the AIADMK General Committee can select the Erode East Assembly Constituency by-election candidate. But there are reports that Edappadi Palaniswami's party has a new plan to select a candidate in the absence of sufficient time for the General Assembly meeting. Accordingly, it is planned to send a circular to the members of the General Committee and to select a candidate approved by the members of the General Committee and submit it to the Election Commission on Monday.