அட.. கிளாம்பாக்கம் பஸ் நிலையம் படத்தை கொஞ்சம் உற்று பாருங்க.. செம டெக்னிக்.. காத்திருக்கும் ட்விஸ்ட்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

செங்கல்பட்டு: சென்னையை அடுத்த கிளாம்பாக்கம் புதிய பேருந்து நிலையத்தின் பணிகள் பெரும்பாலும் நிறைவடைந்து இருக்கும் நிலையில், பறவையின் பார்வையில் அது உதய சூரியன் வடிவில் கட்டப்பட்டு இருப்பது தெரிகிறது.

சென்னை மாநகரம் விரிவடைந்துகொண்டே செல்கிறது. எனவே பேருந்து நிலையங்களின் தேவையும் அதிகரித்து உள்ளது. குறிப்பாக பண்டிகை மற்றும் விடுமுறை நாட்களில் சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க புறநகரில் பேருந்து நிலையங்கள் அமைக்க கடந்த ஆண்டு திட்டமிடப்பட்டது.

அதன் தொடர்ச்சியாக செங்கல்பட்டு மாவட்டம் வண்டலூரை அடுத்த கிளாம்பாக்கத்தில் வெளிமாவட்ட பேருந்துகள் வந்து செல்ல புதிய பேருந்து நிலையம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டது. முழு வீச்சில் நடைபெற்று வந்த கட்டுமானப் பணிகள் இறுதி கட்டத்தை எட்டி உள்ளன.

English summary

A bird's-eye view of the new bus stand at Klambakkam next to Chennai is almost complete, and it looks like it's being built in the shape of the rising sun.