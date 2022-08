ஊதிய உயர்வு ஒப்பந்தம்.. அதிமுக ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்டு திமுக ஆட்சியில் உடன்பாடு: அமைச்சர் சிவசங்கர்

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அதிமுக ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்ட ஒப்பந்தத்தில் தற்போது உடன்பாடு எட்டப்பட்டுள்ளதாக போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் உள்ள 8 போக்குவரத்து கழகங்களில் சுமார் 1.25 லட்சம் ஊழியர்கள் பணியாற்றுகின்றனர். இவர்களுக்கான 14வது ஊதிய ஒப்பந்தத்திற்கான 7வது சுற்று பேச்சுவார்த்தை குரோம்பேட்டையில் உள்ள மாநகர போக்குவரத்து கழக பயிற்சி மையத்தில் நடைபெற்றது. இந்தப் பேச்சுவார்த்தை அமைச்சர் சிவசங்கர் முன்னிலையில் நடைப்பெற்றது.

இந்த பேச்சுவார்த்தையில் தமிழக அரசு, போக்குவரத்து ஊழியர் சங்கங்கள் இடையே சுமூக உடன்பாடு எட்டப்பட்டது. இதனைத்தொடர்ந்து, அரசு போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு 5 சதவிகித ஊதிய உயர்வு அளிக்க தமிழக அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதேபோல் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஊதிய உயர்வு என்பது இனி நான்காண்டுகளுக்கு ஒருமுறை என மாற்றப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் பலியான கிக் பாக்சர்.. தலையில் பலத்த காயம்.. 3 நாட்களுக்குப் பிறகு உயிரிழந்த சோகம்!

English summary

About 1.25 lakh employees work in 8 transport corporations in Tamil Nadu. The 7th round of negotiations for the 14th wage contract for them was held at the Municipal Transport Corporation Training Center in Krompettai. Transport Minister Sivashankar has said that an agreement has been reached in the agreement which was initiated during the AIADMK regime.