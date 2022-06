ஓஹோ.. “எல்லாமே பிளான்” அங்கே சொல்ல, இங்கே ஏற்பாடு நடக்க.. எடப்பாடி உற்சாகத்திற்கு காரணம் இதுதானா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமை பதவியை ஏற்க வேண்டும் என குரல் எழுப்பிய 'ஒரே ஒருவர்' பற்றி ஓ.பன்னீர்செல்வம் வெளிப்படையாக இன்று தெரிவித்துள்ளார்.

அவர்தான், இன்று திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பிரமாண்ட வரவேற்பைக் கொடுத்து இபிஎஸ்ஸின் உச்சிகுளிரச் செய்துள்ளார்.

எடப்பாடி பேரை சொன்னது ஒரே ஒருத்தர்தான்.. ஓப்பனாக போட்டு உடைத்த ஓ.பன்னீர்செல்வம்.. யார் அவர்?

இதனால், கூட்டத்தில் எழுந்த 'ஒற்றைத் தலைமை' விவாதம் தொடங்கி எல்லாமே எடப்பாடி பழனிசாமியின் திட்டம்தான் என்கின்றனர் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

English summary

In AIADMK district secretaries meeting, Agri Krishnamurthy raised the voice Edappadi Palanisamy should take single leadership. Political observers say that this is all Edappadi Palanisamy's plan.