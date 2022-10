நத்தம் விஸ்வநாதனை அடிக்க பாய்ந்த வைத்திலிங்கம்?.. பயத்தில் பேசும் தங்கமணி.. விளாசிய ஜேசிடி பிரபாகர்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் குறித்த பேச்சுவார்த்தையின்போது முன்னாள் அமைச்சர் நத்தம் விஸ்வநாதனை, முன்னாள் அமைச்சர் வைத்திலிங்கம் அடிக்க பாய்ந்ததாக தங்கமணி கூறியதில் உண்மையில்லை. அவர் பயத்தில் பேசுகிறார் என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளராக ஜேசிடி பிரபாகர் கூறியுள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை பிரச்சனை வெடித்த நிலையில் ஓ பன்னீர் செல்வம், எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பினர் தனித்தனியே செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி செயல்பட்டு வருகிறார். இவர் ஓபிஎஸ் உள்பட அவரது ஆதரவாளர்களை கட்சியில் இருந்து நீக்கி உள்ளார். இதனால் இருதரப்பினரும் தொடர்ந்து வார்த்தைபோரில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

English summary

It is not true that Thangamani said that former minister Vaithilingam rushed to beat former minister Natham Viswanathan during the discussion on AIADMK single leadership issue. OPS supporter JCD Prabhakar has said that he is speaking out of fear.