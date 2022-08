அண்ணா பிறந்தநாள்: புழல் சிறையில் 40 கைதிகள் விடுதலை.. நல்லெண்ண அடிப்படையில் விடுவித்த தமிழக அரசு!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: 75வது சுதந்திர தினம் மற்றும் மறைந்த முன்னாள் முதல் அமைச்சர் அண்ணாவின் பிறந்தநாளையொட்டி சென்னை புழல் சிறையில் இருந்து 40 கைதிகள் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதேபோல் பிற மத்திய சிறைகளில் இருந்துகள் கைதிகள் விடுதலை செய்யப்பட்டு வருகின்றனர்.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் அண்ணாவின் 113வது பிறந்தநாள் செப்டம்பர் மாதம் 15ம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதையொட்டி நன்னடத்தை அடிப்படையில் தமிழக சிறைகளில் நீண்டகாலம் தண்டனை அனுபவிக்கும் கைதிகள் விடுதலை செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டது.

மேலும் 10 ஆண்டுகளுக்கு அதிகமாக சிறை தண்டனை அனுபவித்து வரும் 700 ஆயுள் தண்டனை கைதிகளை நல்லெண்ணம் மற்றும் மனிதாபிமான அடிப்படையில் விடுதலை செய்யப்பட உள்ளதாக முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்தார்.

பொன்முடி Vs முருகன்! கண்முன்னே வந்த 'மதுரை’ சம்பவம்! சாமர்த்தியமாய் சமாளித்த அண்ணா பல்கலை.! சிறப்பு!

English summary

On the occasion of 75th Independence Day and the birthday of late former Prime Minister Anna, 40 prisoners have been released from Puzhal Jail in Chennai. Similarly, prisoners are being released from other central jails.