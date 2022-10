சைலண்டாய் வேலையைக் காட்டிய எடப்பாடி! பட்டியலை தயார் செய்த ‘மாஜிக்கள்’! சென்னைக்கு பறந்த பரபர லிஸ்ட்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ பன்னீர்செல்வம் இடையே மோதல் உச்சகட்டத்தை எட்டி நியமிக்கும் நிலையில் திரை மறைவில் அண்ணா தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் நியமனம் தொடர்பான பட்டியலை தயாரித்துள்ள மாவட்ட செயலாளர்கள் அதனை எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்புக்கு அனுப்பியுள்ள நிலையில் விரைவில் பட்டியல் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அதிமுக நிகழ்வுகள் ஒவ்வொன்றும் தொண்டர்களை மிகுந்த குழப்பத்திற்கு உள்ளாக்கி வருகிறது. ஏன் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் மாறி மாறி வெளியிட்டு வரும் அறிவிப்புகளால் நிர்வாகிகளே குழப்பத்தில் தான் இருக்கின்றனர்.

English summary

As the conflict between Edappadi Palaniswami and o panneerselvam regarding the issue of single leadership in the AIADMK has reached its peak, the district secretaries who have prepared a list of the anna tholil sangam executives behind the scenes have sent it to Edappadi Palaniswami's side and it is expected that the list will be released soon.