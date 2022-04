திமுகவின் ஈவு இரக்கமற்ற அறிவிப்பு! திமுகவை கண்டித்து போராட்டம்.. அறிவிப்பை வெளியிட்ட ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சொத்து வரி உயர்வுக்கு அதிமுக கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ள நிலையில், திமுக அரசைக் கண்டித்தும், சொத்து வரி உயர்வை உடனடியாக திரும்பப் பெற வலியுறுத்தியும் வரும் செவ்வாய்க் கிழமை அன்று அதிமுக சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெறும் என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் கூட்டாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர்.

இதுகுறித்து வெளியிட்டப்பட்டுள்ள அறிக்கையில்," பொழுதுவிடிந்து, பொழுதுபோனால் திமுக அரசு மக்களை துன்புறுத்தும் செயல்கள் எதையேனும் செய்துகொண்டே இருக்கிறது.

"விடியல் அரசு" என்று பெயர் சூட்டிக்கொண்டு, ஆட்சிக்கு வந்த திமுக-வின் இருள் சூழ்ந்த ஆட்சி மக்கள் மீது சுமைகளை ஏற்றிக்கொண்டே. செல்கிறது.

English summary

AIADMK co-ordinators OPS-EPS have issued a joint statement saying that AIADMK protests will take place on Tuesday, condemning the DMK government and urging the immediate withdrawal of the property tax hike