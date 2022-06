சின்னம் வேண்டும் தொண்டனுக்கு! ஓபிஎஸ்- இபிஎஸ் போட்டியால் முடங்கும் இரட்டை இலை? கொந்தளிக்கும் ரரக்கள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ.பன்னீர்செல்வம் இடையே மோதல் வெடித்துள்ள நிலையில், அவர்கள் இருவரும் கையெழுத்திட்டால் தான் உள்ளாட்சி இடைத்தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர்களுக்கு இரட்டை இலை சின்னம் கிடைக்கும் என்பதால் 'சின்னம் வேண்டும் தொண்டனுக்கு' என்ற ஹேஸ்டேக் சமூக வலைதளங்களில் வைரல் ஆகி வருகிறது.

தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் காலியாக உள்ள இடங்களுக்கு ஜூலை 9-ம் தேதி தேர்தல் நடத்த மாநில தேர்தல் ஆணையத்தால் அறிவிக்கப்பட்டது.

அதன்படி ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் காலியாக உள்ள மாவட்ட கவுன்சிலர், ஊராட்சி ஒன்றிய கவுன்சிலர், ஊராட்சி தலைவர்கள், நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் காலியாக உள்ள மாநகராட்சி கவுன்சிலர், நகராட்சி கவுன்சிலர், பேரூராட்சி கவுன்சிலர் உள்ளிட்ட 510 பதவிகளுக்கு இடைத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

அதிமுக பொதுக்குழு..23 தீர்மானங்கள்..ஹைகோர்ட் தீர்ப்புக்கு எதிராக நத்தம் விஸ்வநாதன் அப்பீல்

English summary

As the confrontation between Edappadi Palanichamy and O. Panneerselvam over the AIADMK's single leadership issue erupts, the hashtag 'symbol for volunteers' has gone viral on social media as AIADMK candidates will get a double leaf symbol in the local by-elections only if they both sign.