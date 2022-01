தஞ்சை மாணவி தற்கொலை : பள்ளி நிர்வாகம் செய்த தவறுதான் காரணம்- அதிமுகவின் ஓ.பன்னீர் செல்வம் அறிக்கை

Chennai

சென்னை : தஞ்சை பள்ளி மாணவி செல்வி லாவண்யா தற்கொலைக்கு காரணமானவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு நிவாரண உதவி வழங்க வேண்டும் என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிக்கை வாயிலாக கூறியுள்ளார்.

தஞ்சை மாவட்டம் திருக்காட்டுப்பள்ளியில் உள்ள சிறுபான்மை மத கல்வி நிறுவனம் ஒன்றின் விடுதியில் தங்கி படித்து வந்த அரியலூரைச் சேர்ந்த மாணவி ஒருவர் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

கட்டாய மதமாற்றம் செய்யச்சொல்லி மாணவியை பள்ளி நிர்வாகம் மற்றும் விடுதி நிர்வாகி துன்புறுத்தியதாகவும் இதன் காரணமாகவே அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

AIADMK co-ordinator O. Panneerselvam has said in a statement that legal action should be taken against those responsible for the suicide of Tanjore schoolgirl Ms. Lavanya and that relief assistance should be provided to the families of the victims.