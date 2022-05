வாட் வரியை குறைச்சுருங்க! இல்லைனா இதுவும் ‘திராவிட மாடல்’னு நினைச்சுப்பாங்க! கிண்டலடித்த ஓபிஎஸ்..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மக்கள் நலனை கருதி பெட்ரோல் - டீசல் மீதான வாட் வரியை குறைக்க வேண்டும் என தமிழக அரசை வலியுறுத்தியுள்ள அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், மத்திய அரசின் வரி குறைப்பு உள்ளிட்ட அறிவிப்புகளை வரவேற்கிறேன் என தெரிவித்துள்ளார்.

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வால் சமான்ய மக்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகிவந்தனர். இந்நிலையில் கடந்த 40 நாட்களாக விலையில் எந்தவித மாற்றமுமின்றி இருந்தது. இந்நிலையில் தற்போது பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 9.50 ரூபாயும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு 7 ரூபாயும் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார். பெட்ரோல் மீதான கலால் வரி ரூ.8ம், டீசல் மீதான கலால் வரி ரூ.6ம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

பெட்ரோல் விலையை நீங்க உயர்த்திவிட்டு.. எங்களை குறைக்க சொல்வது நியாயமா? நிர்மலாவிற்கு பிடிஆர் பதிலடி

English summary

AIADMK co-ordinator O. Panneerselvam has urged the Tamil Nadu government to reduce VAT on petrol and diesel in the interest of the people and welcomed the central government's announcement of tax cuts.