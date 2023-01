இனி வேலைக்கு ஆகாது! அதிமுக வழக்கில் சாதகமான தீர்ப்பு வருமா? எடப்பாடி எடுத்த முக்கிய முடிவு! அதேதான்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு விரைவில் வர இருக்கும் நிலையில் தற்போது ஓபிஎஸ்-க்கு சாதகமான சில நிகழ்வுகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக இருக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி முக்கிய முடிவு ஒன்றினை எடுத்து இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் தொடங்கியதிலிருந்து இரட்டைக் குழல் துப்பாக்கிகளாக செயல்பட்டு வந்த ஓ பன்னீர் செல்வமும் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் தற்போது இரு துருவங்களாக செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் திமுகவுக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதாகவும் இரட்டை தலைமையால் முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதில் தாமதம் ஏற்படுவதாக கூறி எடப்பாடி தரப்பு போர்க்கொடி தூக்கிய நிலையில் தற்போது ஓபிஎஸ் ஓரம் கட்டப்பட்டு இருக்கிறார்.

இனி எல்லாம் எடப்பாடி தான்! தீர்ப்பு எப்படி வந்தாலும் கவலையில்லை! ஓபிஎஸ்க்கு அதிமுக மாஜி போட்ட குண்டு

English summary

While the verdict of the Supreme Court on the AIADMK separate leadership issue is about to be announced, it has been reported that Edappadi Palaniswami, who is the temporary general secretary of the AIADMK, has taken an important decision while some positive events are taking place on the OPS side.