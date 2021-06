சாந்தினிக்கு 3 கருக்கலைப்பு.. விசாரணை வளையத்தில் சென்னை மருத்துவமனை.. ராமநாதபுரம் விரைந்த தனிப்படை

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: அதிமுகவைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் மணிகண்டனால் கருவுற்று 3 முறை கருக்கலைப்பு செய்யப்பட்டதாக துணை நடிகை சாந்தினி அளித்த புகாரின் பேரில் குறிப்பிட்ட மருத்துவமனையில் போலீசார் விசாரணை நடத்த உள்ளனர்.

சென்னை பெசன்ட் நகரில் வசித்து வருபவர் நடிகை சாந்தினி. நாடோடிகள் படத்தில் நடித்த இவர் மலேசிய நாட்டின் குடியுரிமை பெற்றவர்.

இவர் சமீபத்தில் சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் கொடுத்த ஒரு புகார் நாடு முழுக்க பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Police are investigating a complaint lodged by actress Shantini that she had three abortions during her pregnancy by former AIADMK minister Manikandan (மணிகண்டன்). The hospital is under police scan.