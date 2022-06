பாதியில் வெளியேறிய ஓபிஎஸ் மீது தண்ணீர் பாட்டில் வீச்சு.. முதுகில் விழுந்த சரமாரி குத்து.. பதற்றம்

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் மீது தண்ணீர் பாட்டில்களை வீசி எறிந்து எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள் தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஓபிஎஸ் முதுகில் சிலர் சரமாரியாக குத்தியுள்ளனர்.

சென்னையில் அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த 9 நாட்களாக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தின் பரபரப்பு உச்சத்தில் இருந்த நிலையில், ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் தரப்பில் அவர்களது ஆதரவாளர்களும் தீவிர ஆலோசனைகள் நடைபெற்றது. நேற்று மாலை அதிமுகவின் பெரும்பாலான நிர்வாகிகள், எடப்பாடி பழனிசாமி பக்கம் சென்றனர். இதனால் பொதுக்குழு நடைபெற்றால், ஒற்றைத் தலைமையாக எடப்பாடி பழனிசாமி பொறுப்பேற்பார் என்று கூறப்பட்டது.

AIADMK general body meeting is being held in Chennai. At the height of the turmoil of the single leadership affair for the past 9 days. OPS and EPS Reached in the Meeting Hall.