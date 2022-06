ஓபிஎஸ்-யிடம் தீர்மான வரைவு ஒப்படைப்பு.. பொதுக்குழு ஏற்பாடுகள் தயார்.. தீ வேகத்தில் எடப்பாடி டீம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அ.தி.மு.க செயற்குழு, பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட உள்ள 23 தீர்மானங்கள் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் ஒப்புதலுக்காக ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன.

அதிமுக தீர்மான குழுவினஎர் தயாரித்த வரைவு தீர்மானத்தை அதிமுக தலைமை அலுவலக நிர்வாகிகள் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை நேரில் சந்தித்து வழங்கினர்.

பொதுக்குழு கூட்டத்தை தள்ளி வைக்க வேண்டும் என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கோரி வரும் நிலையில், நாளை நடைபெறும் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட இருக்கும் வரைவு தீர்மானத்தை ஓ.பி.எஸ்ஸிடம் கொடுத்துள்ளனர்.

English summary

The resolutions will be passed in AIADMK General body meeting have been handed over for the approval of Coordinator O.Panneerselvam. AIADMK headquarters executives met O. Panneerselvam and presented the draft resolution.