அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் சாதகம்.. ஹைகோர்ட் பச்சைக்கொடி.. எம்ஜிஆர் மாளிகை செல்வாரா ஓபிஎஸ்?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்ட பொதுக்குழு கூட்டத்துக்கு தடை கோரி ஓ.பன்னீர்செல்வம் தொடர்ந்த வழக்கில் ஓ.பன்னீர் செல்வத்திற்கு சாதகமான தீர்ப்பை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அளித்துள்ளது. ஓ.பன்னீர்செல்வம் - எடப்பாடி பழனிசாமி இணைந்துதான் பொதுக்குழுவை கூட்ட வேண்டும் என்றும் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளித்துள்ளதால் அவர் அதிமுக அலுவலகமான எம்ஜிஆர் மாளிகைக்கு செல்வாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

OPS-EPS இணைகிறார்களா?

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் ஓபிஎஸ்- இபிஎஸ் இடையே பூதாகரமாக வெடித்தது. இந்நிலையில், கடந்த ஜூலை 11ம் தேதி அதிமுக செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழு கூட்டம் சென்னை வானகரத்தில் நடைபெற்ற போது ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரின் ஆதரவாளர்கள் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு சென்றனர்.

அப்போது, ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் தரப்பினர் இடையே மோதல் வெடித்தது. இதனை தொடர்ந்து வட்டாட்சியர் அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு சீல் வைத்தார். மேலும் யாரிடம் சாவியை ஒப்படைக்க வேண்டும் என நீதிமன்றம் கூறிய பிறகு சாவி வழங்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

O.Panneerselvam will go to AIADMK Office MGR Maligai:(சாதகமாக தீர்ப்பு வழங்கிய ஹைகோர்ட் அதிமுக அலுலகம் செல்வாரா ஓ.பன்னீர் செல்வம்)The Madras High Court has given a favorable verdict to O. Panneerselvam in the case filed by O. Panneerselvam seeking a ban on the general body meeting in which Edappadi Palaniswami was selected as the interim general secretary. So the question has arisen whether he will go to the AIADMK office as the Madras High Court has ruled.