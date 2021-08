எம்ஜிஆர் ரசிகர் முதல் அதிமுக அவைத்தலைவர் வரை வடசென்னையின் முகமாக கோலோச்சிய மதுசூதனன்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: எம்ஜிஆர் ரசிகராக இருந்து அதிமுகவின் அவைத்தலைவராக உயர்ந்த மதுசூதனன் வடசென்னையின் முகமாக அரசியலில் பல ஆண்டுகாலம் கோலோச்சி வந்தவர். நடிகராக இருந்த எம்ஜிஆர் திமுகவில் இருந்து பிரிந்து வந்து அதிமுக என்ற தனிக்கட்சியை தொடங்கிய காலம் முதல் அதிமுகவில் வடசென்னையின் மூத்த முகமாக இருந்த மதுசூதனன் உடல்நலக்குறைவினால் இன்று காலமாகிவிட்டார்.

எம்ஜிஆர் காலத்தில் திமுகவின் சைதை கிட்டுவுக்கு போட்டியாக தென்சென்னையில் சைதை துரைசாமி உருவாக்கப்பட்டார். அவரும் எம்ஜிஆரின் செல்லப்பிள்ளையாகவே இருந்தார். அதன்பின்னர்தான் ஆதிராஜாராம் போன்றவர்கள் தலையெடுத்தனர்.

அதேகாலத்தில் வடசென்னையில் கோலோச்சிக் கொண்டிருந்தார் மதுசூதனன். அதன்பின்னர்தான் பாலகங்கா, சேகர்பாபு, ஜெயக்குமார் என அடுத்தடுத்து பலர் அதிமுகவில் தலையெடுத்தனர்.

அதிமுக அவைத்தலைவர் மதுசூதனன் காலமானார் - 3 நாட்கள் துக்கம் அனுசரிப்பு... தலைவர்கள் இரங்கல்

English summary

Madhusudhanan, who rose from an MGR fan to the leader of the AIADMK, has been the face of North Chennai for many years. Madhusudhanan, who was the senior face of North Chennai in the AIADMK since the actor MGR split from the DMK and started a separate party called the AIADMK, has passed away today due to ill health.