அதிமுக கையில் எடுத்த திமுகவின் பழைய வியூகம்.. என்ன நடக்கும்.. சக்சஸ் ஆகுமா?

சென்னை: தமிழக சட்டப்பேரவையின் இந்த ஆண்டுக்கான முதல் கூட்டத்தொடரை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பது குறித்து அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது.

இதில் கடந்த ஆட்சிக் காலத்தின் போது திமுக கடைபிடித்த வெளிநடப்பு உள்ளிட்ட சில பிளான்களை கையிலெடுக்க அதிமுக முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. தமிழக சட்டப்பேரவைக்கான முதல் கூட்டம் ஆளுநர் உரையுடன் இன்று தொடங்கியது.

இந்த ஆண்டு கொரோனா பெருந்தொற்று மீண்டும் அதிகரித்துள்ளதன் காரணமாக தலைமைச் செயலக கூட்டரங்கில் நடத்தப்படாமல் கலைவாணர் அரங்கில் கூட்டத்தை நடத்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. இதையடுத்து தகுந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு கூட்டம் தொடங்கியது.

தமிழகத்திற்கு நீட் தேவையில்லை என தமிழக அரசு கருதுகிறது - ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உரை

