’எதிர்கட்சி தலைவர்’.. 'மேலிடத்துக்கு’ போனை போட்ட ஓபிஎஸ்! விடாப்பிடி எடப்பாடி.. கைகொடுக்குமா ‘தாமரை’?

சென்னை : அதிமுகவில் என்னதான் ஓபிஎஸ்-க்கு ஆதரவு இருப்பதாக அவரது ஆதரவாளர்கள் கூறி வந்தாலும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் என்ற பதவியின் காரணமாகவே அவருக்கு ஆதரவு கூடி இருப்பதால் அதனை எப்படியாவது கைப்பற்றி விட வேண்டும் என ஓபிஎஸ் தரப்பு தீவிரம் காட்டி வரும் நிலையில் இதற்காக டெல்லி மேலிடத்தின் ஆதரவையும் கேட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. ஆனால் தங்கள் தரப்பை ஒன்றுமே செய்ய முடியாது என்கின்றனர் எடப்பாடி தரப்பினர்.

'எப்படி இருந்த நான் இப்படி ஆயிட்டேன்' என்பது போல தமிழகத்தின் அனைத்து தொகுதிகளிலும் தனித்தே என்று வெற்றி பெற்ற ஆட்சியை பிடித்த கட்சி நாடாளுமன்றத்தில் இரண்டாவது பெரிய கட்சி என பல்வேறு சாதனைகளை படைத்த அதிமுக தற்போது பரிதாபமான நிலையில் இருக்கிறது.

ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் ஆகியோருக்கு இடையேயான அதிகார மோதல் காரணமாக சட்டமன்றத்திலும் சரி பொது வெளியிலும் சரி நேரடியாக திமுகவை எதிர்த்து அரசியல் செய்ய முடியாத நிலை இருப்பதாக தொண்டர்கள் புலம்புகின்றனர்.

ஒ.செ.க்களுக்கு வலைவீசும் ஓபிஎஸ் & கோ! எடப்பாடியோ அமைதியோ அமைதி! என்ன தான் நடக்கிறது அதிமுகவில்?

