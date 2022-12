ஓபிஎஸ்சுக்கு பெரிய அடி.. "கட்சியை விட்டே போறேன்.." பன்னீருக்கு கல்தா கொடுத்த கோவை செல்வராஜ்!

Chennai

சென்னை : அதிமுகவில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் பலம் பொருந்திய தளபதிகளில் ஒருவராக இருந்த கோவை செல்வராஜ் அவரது அணியில் இருந்து மட்டுமல்லாது அதிமுகவிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்திருப்பது ஓபிஎஸ் தரப்பை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது

அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் ஆனது நாளுக்கு நாள் பல்வேறு அதிரடி திருப்பங்களையும் அடுத்த கட்ட நகர்வுகளையும் சந்தித்து வருகிறது. ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் இடையேயான மோதலால் கட்சி பலம் வாய்ந்த எதிர்க்கட்சியாக செயல்பட முடியவில்லை என அக்கட்சி தொண்டர்களை புலம்பி வருகின்றனர்.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக இருந்தபோது ராணுவ கட்டுப்பாட்டோடு இருந்த இயக்கம் அவரது மறைவுக்குப் பிறகு கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆண்டுகளாக ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை சந்தித்து தான் வருகிறது.

Kovai Selvaraj, who was one of O. Panneerselvam's strongest commanders in the AIADMK, has announced that he is leaving not only his team but also the AIADMK, which has shocked the OPS side.