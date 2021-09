கே.சி.வீரமணி வீட்டில் ஸ்டாலின் அரசு சோதனை நடத்துவது ஏன் தெரியுமா? ஓபிஎஸ்-எடப்பாடி காட்டமான அறிக்கை

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: அதிமுகவை சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் கே.சி.வீரமணியின் வீடு உள்ளிட்ட 28 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதற்கு அதிமுக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோர் கூட்டாக கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

முன்னாள் அமைச்சர் வீரமணி வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனடிப்படையில் ஜோலார்பேட்டையிலுள்ள அவரது வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

சென்னை, வேலூர், திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, ஓசூர், பெங்களூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 28 இடங்களில் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது. மேலும் அவருக்கு சொந்தமான, தங்கும் ஹோட்டல்கள், கல்லூரி, மண்டபம் உள்ளிட்ட இடங்களிலும் சோதனை நடக்கிறது.

வெங்காய விலை உயர போகிறதாம்.. சிக்கலை தரப்போகும் இந்த 2 மாதங்கள்.. ஆய்வில் வந்த பரபரப்பு தகவல்

English summary

The Anti-Corruption Department is conducting raids at 28 places, including the house of former AIADMK minister KC Veeramani. AIADMK chief coordinator O. Panneerselvam and co-coordinator Edappadi Palaniswami have jointly condemned the move.