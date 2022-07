EXCLUSIVE: உதயநிதி போல் உருவாக்கப்பட்டவர் அல்ல! தானே உருவானவர் எடப்பாடி! அடித்துச் சொல்லும் பரமசிவம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமையாய் வர வேண்டும் என்பது எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் நோக்கம் கிடையாது எனவும் இது முழுக்க முழுக்க தொண்டர்களின் விருப்பம் எனக் கூறியுள்ள அதிமுக இளைஞர் இளம்பெண்கள் பாசறை மாநில செயலாளர் விபிபி பரமசிவம், எடப்பாடி பழனிச்சாமி எந்த முடிவினை வேண்டுமானாலும் எடுப்பார் ஆனால் அந்த முடிவினை சரியான முறையில் நிறைவேற்றுவார் என கூறியுள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் நாளுக்கு நாள் தீவிரமாகி வரும் நிலையில், ஒற்றைத் தலைமை வேண்டும் என்பதில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினரும், இரட்டைத் தலைமை தான் தொடர வேண்டும் என்பதில் ஒ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பும் உறுதியுடன் உள்ளனர்.

இந்நிலையில் ஒற்றைத் தலைமையா? இரட்டை தலைமையா? என்பது குறித்து பொதுக்குழுவே முடிவு செய்யும் என்றே நிர்வாகிகள் கூறினார். முதல் பொதுக்குழு பிரச்சினை ஆன நிலையில், அடுத்த பொதுக்குழுவிலும் பெரும்பாலான உறுப்பினர்களின் ஆதரவு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கே இருப்பதால் தற்போதைய சூழலில் அவர் பக்கமே காற்று வீசுகிறது.

அதிமுக பொதுக்குழு..எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ.பன்னீர் செல்வம் பதில்தர சென்னை நீதிமன்றம் உத்தரவு

English summary

VPB Paramasivam has said that it is not the intention of Edappadi Palaniswami to come as a single leader in AIADMK and it is entirely the wish of the volunteers and Edappadi Palaniswami will take any decision but he will execute that decision in he right way.