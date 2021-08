அதிமுக அமளி வெளிநடப்பு : ஜெயலலிதா பல்கலையை இணைக்கும் மசோதாவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சாலை மறியல், கைது

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஜெயலலிதா பல்கலைக் கழகத்தை அண்ணாமலை பல்கலைக் கழகத்துடன் இணைக்கும் சட்டத்தை ஆரம்ப நிலையிலே எதிர்க்கிறோம் என்று எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிவித்துள்ளார். அதிமுக உறுப்பினர்கள் சட்டசபையில் எழுந்து நின்று அமளியில் ஈடுபட்டதுடன் வெளிநடப்பு செய்தனர். சட்டசபைக்கு வெளியில் அமர்ந்து சாலைமறியலிலும் ஈடுபட்டனர்.

தமிழக சட்டசபையில் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை, தொழில் துறை மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித் துறை மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெறுகிறது. இன்று முதல் கேள்வி நேரத்துடன் சட்டசபைக் கூட்டம் தொடங்கியது.

கேள்வி நேரத்திற்கு பின் பல்கலைக்கழகங்கள் திருத்தம் மற்றும் நீக்கறவு சட்ட முன்வடிவை உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் பொன்முடி அறிமுகம் செய்தார். விழுப்புரம்,கடலூர்,கள்ளக்குறிச்சி, மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களில் உள்ள கல்லூரிகள் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்மூலம் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் ஒருங்கிணைந்த வகையிலிருந்து இணைக்கப்பட்ட வகையாக மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

2021ம் ஆண்டு பல்கலைக்கழகங்கள் திருத்த மற்றும் நீக்கறவு சட்ட முன்வடிவை உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி அறிமுகம் செய்தார். அத்துடன் 2021ஆம் ஆண்டு டாக்டர் ஜெ.ஜெயலலிதா பல்கலைக்கழக சட்டத்தினை நீக்கறவு செய்வதெனவும் அரசு முடிவு செய்துள்ளது என சட்ட முன்வடிவில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சட்டசபையை விட்டு வெளிநடப்பு செய்த அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ஓ.பன்னீர் செல்வம் தலைமையில் மெரினா கடற்கரைக்கு செல்லும் சாலையில் அமர்ந்து மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அண்ணாமலைப்பல்கலைக்கழகத்துடன் ஜெயலலிதா பல்கலைக்கழகத்தை இணைப்பதற்கு எதிராக முழக்கமிட்டனர். மறியலில் ஈடுபட்டவர்களுடன் காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். பின்னர் அனைவரையும் அந்த இடத்தில் இருந்து அப்புறப்படுத்தி வாகனத்தில் அழைத்துச்சென்றனர்.

English summary

AIADMK members rose to the occasion when Deputy Leader of the Opposition O. Panneerselvam announced that they were initially opposed to the law merging Jayalalithaa University with Annamalai University. As well as AIADMK MLAs walked out.