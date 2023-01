சென்னை புறநகர் மின்சார ரயிலில் விரைவில் வரும் அதிரடி மாற்றம்? பயணிகளுக்கு 'ஹேப்பி'யான அப்டேட்!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சென்னையில் புறநகர் மின்சார ரயில்களில் பயணிகள் கூட்டம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், பயணிகளின் வசதியை கருத்தில் கொண்டு விரைவில் அனைத்து மின்சார ரயில்களும் 12 பெட்டிகளாக மாற்றம் செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. குறிப்பாக திருவள்ளூர், கும்மிடிப்பூண்டி வழித்தடத்தில் 9 பெட்டிகளுடன் இயங்கி வரும் 40 சதவீத ரயில்கள் முழுவதும் 12 பெட்டிகளாக மாற்றம் செய்யப்படும் என ரயில்வே அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

சென்னையில் வாகன போக்குவரத்து நெரிசல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது. வேலை நிமித்தமும் பல்வேறு காரணங்களுக்காககவும் சென்னையில் சாலையில் பயணிப்பது என்றால் பலரும் வேப்பங்காய் போல கசக்கும் என்றே சொல்லும் அளவுக்கு வாகன நெரிசல் அதிக அளவு உள்ளது.

அதுவும் காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் வாகனங்கள் கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம் வரை அணிவகுத்து செல்வதை சென்னையின் பிரதான சாலைகள் அனைத்திலும் காணலாம். இதனால் அலுவலகம் மற்றும் பல்வேறு தேவைகளுக்காக பயணிக்கும் மக்கள் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் தாங்கள் சென்று அடைவதே பெரிய சாகசம் போல எண்ணும் அளவுக்கு டிராபிக் ஜாம் மாறி வருகிறது.

ஜம்முன்னு ரெடியாகும் சென்னை-பெங்களூர் 8 வழி எக்ஸ்பிரஸ் சாலை! எந்த ரூட்ல போகுது தெரியுமா?

English summary

The number of passengers in suburban electric trains in Chennai is increasing day by day. Thus, considering the comfort of the passengers, soon all the electric trains are going to be converted into 12 coaches. According to the railway authorities, 40 percent of the trains running with 9 coaches will be converted to 12 coaches especially on the Tiruvallur, Kummidipoondi route.