சபாஷ்.. தண்டோரா போடும் பணியில் இருந்தவர்களுக்கு மாற்று ஏற்பாடுகள் - கலெக்டர்களுக்கு அரசு உத்தரவு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : 'தண்டோரா' போடும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தவர்களுக்கு மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும் என தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

தண்டோராவுக்கு தடை விதித்து தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலர் இறையன்பு பிறப்பித்த உத்தரவு பரவலான வரவேற்பைப் பெற்றது. அதேநேரத்தில், தண்டோரா போடும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தவர்கள் மாற்றுத் தொழில் குறித்து அச்சம் வெளிப்படுத்தியிருந்தனர்.

இதையடுத்து தண்டோரா போட்டு வந்தவர்களின் வாழ்வாதாரத்துக்காக மாற்றுப் பணிகளுக்கு அரசு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்தது.

இதை கருத்தில் கொண்டு தண்டோரா தடைக்கான அரசாணையுடன் அந்த தொழிலில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு மாற்று ஏற்பாடுகள் குறித்தும் உத்தரவு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

7 மாதங்களில் இல்லாத உச்சம்.. ஒரே நாளில் 2,726 பேருக்கு கொரோனா தொற்று.. அச்சத்தில் தலைநகர் மக்கள்!

English summary

The order issued by the Chief Secretary of the Tamil Nadu Government banning Thandora was widely welcomed. At the same time, those involved in thandora casting had expressed apprehension about the alternative industry. Keeping this in mind, Along with the banning of Thandora, an order has also been issued regarding alternative arrangements for those involved in thandora works.