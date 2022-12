அச்சுறுத்தும் கொரோனா.. காஷ்மீர் டூ கன்னியாகுமரி வரை இன்று ‛அலர்ட்’டாகும் மருத்துவமனை.. என்னாச்சு?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சீனாவில் ஓமிக்ரான் உருமாறிய பிஎப் 7 கொரோனா வைரஸ் பரவல் அதிகரித்துள்ளது. இந்தியாவிலும் 4 பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்து முன்னெச்சரிக்கை பணிகளை மத்திய, மாநில அரசுகள் மேற்கொண்டு வரும் நிலையில் இன்று காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை மருத்துவ ஒத்திகை நடைபெற உள்ளது. இது ஏன் முக்கியம் என்பது பற்றிய விபரம் வெளியாகி உள்ளது.

சீனாவில் கடந்த 2019 இறுதியில் கொரோனா பரவல் தொடங்கியது. இது அங்கிருந்து பல நாடுகளுக்கும் பரவ தொடங்கியது. இந்தியா, அமெரிக்கா, பிரிட்டன் உள்பட ஒட்டுமொத்த உலக நாடுகளுக்கும் இந்த வைரஸ் பரவியது.

கொத்து கொத்தாக மக்கள் இறந்த நிலையில் ஏராளமானவர்கள் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைந்தனர். இந்நிலையில் தான் கடந்த 8 மாதங்களாக கொரோனா பாதிப்பு பல நாடுகளில் கட்டுக்குள் வந்தது.

The spread of the omicron mutated PF7 coronavirus has increased in China. While 4 people have been affected in India as well, while the central and state governments are carrying out precautionary measures by imposing various restrictions, a medical exercise will be held from Kashmir to Kanyakumari today. Details on why this is important have been released.