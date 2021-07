தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் அதிகரிக்கும் கொரோனா.. பிரசித்தி பெற்ற இந்த கோவில்களில் பக்தர்களுக்கு தடை

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், சென்னை, மதுரை, திருச்சி ஆகிய நகரங்களில் உள்ள முக்கிய கோயில்களில் பக்தர்களுக்கு அனுமதி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த மே மாதம் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டத்தில் இருந்தே, கடந்த 68 நாட்களாக வைரஸ் பாதிப்பு குறைந்தே வந்தது. இந்நிலையில், கடந்த மூன்று நாட்களாக வைரஸ் பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

ஏற்கனவே, கூடுதல் தளர்வுகளின்றி வரும் ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போது கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

As Coronna cases stats to raise, permission for devotees in Tamilnadu temples is canceled. Tamilnadu Corona cases were raised for 3 straight days, after 68 days of the downtrend.