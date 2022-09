“முஸ்லிம்” மாப்பிள்ளை.. “இந்து” மணப்பெண் - டிரெண்டாகும் அமீர், பாவ்னி “திருமண” ஆல்பம் பாடல் வீடியோ

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: விஜய் டிவியில் கடந்த ஆண்டு ஒளிபரப்பான பிக்பாஸ் 5 வது சீசன் மூலமாக பிரபலமான நடன கலைஞர் அமீரும், நடிகை பாவ்னியும் திருமணம் செய்துகொள்வதை போன்று தயாரிக்கப்பட்டு உள்ள ஆல்பம் பாடல் இன்று வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.

தமிழ் தொலைக்காட்சிகளில் முன்னணியில் இருந்து வருகிறது விஜய் டிவி. இதில் குறிப்பாக கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கி வரும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி கடந்த 5 ஆண்டுகளாக ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. ஆண்டுக்கு 106 நாட்கள் ஒளிபரப்பாகி ஒட்டுமொத்த தமிழ் ரசிகர்களின் கவனத்தையும் ஈர்க்கும் இந்த பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் கடந்த சீசனில் ராஜு வெற்றிபெற்றார்.

ராஜு வெற்றிபெற்றாலும் இதில் அதிகம் பிரபலமடைந்த இருவர் அமீர் மற்றும் பாவ்னி. தொலைக்காட்சி சீரியல்கள் மூலம் பிரபலமான நடிகை பாவ்னிக்கு இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் தனி ரசிகர் பட்டாளமே உருவானது. இந்த போட்டியின் பாதியில் கலந்துகொண்ட டான்ஸ் மாஸ்டர் பாவ்னி இறுதி சுற்று வரை முன்னேறி ரசிகர்களை கவர்ந்தார்.

பிக் பாஸ் கவின் கூறிய மகிழ்ச்சியான செய்தி.. எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள்..காரணம் இரண்டு இருக்காம்..!!

English summary

Senthamarai album song released in Youtube starrin Amir and Pavni. Where they where married on both Hindu and Muslim rituals. The song was composed by Music Directors Jerald & AK Sasidaran. Sung by Sathya prakash and lyrics where written by Srikanth Cheeka